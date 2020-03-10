KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Fikret Orman'ın Euroleague sözleri doğruydu

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, "Ben başkanın sözlerinin içeriğini eleştirmiyorum. Euroleague ile ilgili eleştirileri doğruydu."

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Biz Fikret Orman'la bu yüzden tartıştık. Bayağı bir süre de konuşmadık. Euroleague sözleriyle ilgili. Ben başkanın sözlerinin içeriğini eleştirmiyorum. Euroleague ile ilgili eleştirileri doğruydu. Bunu bir Türk takımı aldığında söylemesinin zamanlamasının yanlış olduğunu söylüyordum. Fikret Orman'ın sözlerinin doğru olduğunu şu anda konuşuyoruz.'' dedi.

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