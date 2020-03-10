İranlı hemşire Koronavirüs için ağlayarak yalvardı! Gözümün önünde yüz kişi öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan bir salgına dönüşen ölümcül koronavirüsü komşu ülke İran'ı da vurdu. Koronavirüsü sebebiyle şu ana kadar 237 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan yürek burkan görüntüler video geldi. İranlı bir hemşirenin ağlayarak çektiği ve sosyal medyaya yüklediği videoda "Lütfen, Allah aşkı için evlerinizden dışarı çıkmayın. Bu sabahtan beri 100 kişi gözlerimin önünde öldü" dediği duyuluyor. Hemşirenin bu sözleri ülkedeki durumun vehametini gözler önüne serdi.