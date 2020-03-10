Serdar Ali Çelikler: Zeljko Obradovic Barcelona'ya gider

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Zeljko Obradovic'in kızının Barselona'da restoranı var. Çok güzel bir evi de var. Euroleague kurucusu Jordi Bertomeu'nun çok yakın dostu. Euroleague'in iki merkezli binası var. İki katlı binanın bir katı toplantı odası. Toplantı odasının adı Zeljko Obradovic. Jordi'nin kankası, kızı Barcelonalı. Babanın orada evi var. Baba diyor ki 'Bir sene dinleneceğim.' Barcelona da diyor ki 'Gel ne istersen al, takımı sen kur, çalıştır'. Zeljko Obradovic seneye Barselona'ya gider. Ama takım çalıştırır ama orada yaşar.'' ifadelerini kullandı.