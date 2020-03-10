KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Abdullah Avcı'yı isteyen Emre'dir

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Abdullah Avcı yok. Abdullah Avcı'yı isteyen Emre Belözoğlu'dur. Çünkü Emre biliyor ki tempo isteyen bir hoca gelirse oynama şansı yok. Abdullah Avcı gelirse Emre 1-2 yıl daha oynar. Emre dışında Avcı'yı isteyen kimse yok.'' ifadelerini kullandı.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Abdullah Avcı yok. Abdullah Avcı'yı isteyen Emre Belözoğlu'dur. Çünkü Emre biliyor ki tempo isteyen bir hoca gelirse oynama şansı yok. Abdullah Avcı gelirse Emre 1-2 yıl daha oynar. Emre dışında Avcı'yı isteyen kimse yok.'' ifadelerini kullandı.

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