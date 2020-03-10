KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Ben olsam Okan Buruk'u alırım

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, teknik direktör arayan Fenerbahçe için ''Ben olsam Okan Buruk'u alırım. " dedi.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, teknik direktör arayan Fenerbahçe için ''Ben olsam Okan Buruk'u alırım. İyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Erol Bulut iyi bir teknik direktör. Geçen sene yarı final oynattı takımına. Bu sene başka bir takımla finale çıkarttı. Her iki takıma da taş gibi top oynattı. Bu kabul edilebilir bir şey.'' dedi.

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