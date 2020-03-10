KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Daum doğru karar

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Daum doğru karar. Sportif direktör ya da futbol danışmanı olarak. Teknik direktör olarak değil. Size Brezilya'dan Nobre, Luciano daha bulsa iyidir. Ciddi ihtimal var. Doğru buluyorum bu hamleyi. Teknik direktör kim olacak bilmiyorum.'' şeklinde konuştu.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Daum doğru karar. Sportif direktör ya da futbol danışmanı olarak. Teknik direktör olarak değil. Size Brezilya'dan Nobre, Luciano daha bulsa iyidir. Ciddi ihtimal var. Doğru buluyorum bu hamleyi. Teknik direktör kim olacak bilmiyorum.'' şeklinde konuştu.

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