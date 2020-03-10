KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe tuzağa düşmeyecek

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, gelecek sezon için Ali Koç'a tavsiyelerde bulundu.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, gelecek sezon için Ali Koç'a tavsiyelerde bulunurken ''Fenerbahçe seneye Zorlu gibi tuzağa düşmeyecek. Federasyonla ya da MHK ile görüşmek için bu tip tuzaklara düşmeyecek. Nihat Özdemir üzerinden camia baskısını hiç eksik etmeyecek. Nihat Özdemir'in devam etme ihtimali olmadığını da görüyorum. Fenerbahçe'nin haklarını yedirmeyecek çok ciddi bir yönetim örgütlenmesi lazım.'' dedi.

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