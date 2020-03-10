SPOR

Galatasaray spor kulübü yönetimi Beyaz TV'ye suç duyurusunda bulundu

Beyaz TV canlı yayınında “Parayla şampiyonluk ne kadar kolay, ş... Galatasaray” bestesi açıldı. Galatasaray kulübü bugün yayımladığı yazılı açıklamada sorumlular halkında dava açıldığını belirtti.

Galatasaray Kulübü, Pazartesi günü Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında sarı-kırmızılı camiayı rencide edecek bir video yayınladığı için açıklama yapmak zorunda kaldı.

Suç duyurusunda bulunuldu
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''9 Mart Pazartesi Günü, Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programında, kulübümüze yönelik küfür ve ağır hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanması olayını şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz, söz konusu program hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için RTÜK'e başvurularını yapmış, 6222 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu gereğince de suç duyurusunda bulunmuştur.''

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