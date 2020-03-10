Şarkıcı Aydın Aydın'dan olay 'koronavirüs var öpme' şarkısı klibini de çekti

Köylülerin de rol aldığı klipte 1.5 metreyi bulan karda yürüyen türkücü, karla kaplı dağın yamacına "Korona var öpme" yazısını yazdı.

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obezite ile son olarak hindiler için klip yapan türkücü koronavirüse karşı da kayıtsız kalmadı.

"Geç kalmış değiliz"

Koronavirüsün panzehirinin Hakkari dağlarında yetişen şifalı otlarda olduğunu ileri süren Aydın Aydın, "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Aslında yıllar önce yaptığım türkü ile bu mesajı vermiştim. Benim kendi köyüm ve yakın köylerde insanlar öpüşmeyi kaldırmış. Selam, Allah’ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım. Ben bu türküyü yaparken bana ‘delidir’ dediler. Ama bugün bütün dünya alarmda maalesef. Daha geç kalmış değiliz. Yakın temas ve öpüşmeyi lütfen kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim" diye konuştu.