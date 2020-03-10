İstanbul Avcılar'da ağabey dehşeti yaşandı! 6 aylık bebeği balkondan aşağı attı

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre annesi yanında olmadığı esnada 4 yaşındaki A.C.Y. ile 8 aylık kardeşi Emre Can Y. balkonda oturuyordu.

Balkonda bir süre sonra taburenin üstüne çıkıp kardeşini kucağına alan A.C.Y.'nin kucağındaki 8 aylık Emre Can aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar ve anne minik bebeği önce Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bebek oradan da Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Can Y. yoğun bakıma alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.