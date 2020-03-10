Çağla Şıkel'in Instagram'dan yayımladığı esneklik videosu parmakları ısırttı!

Şimdilerde özel bir TV kanalında sunuculuk yapan eski manken Çağla Şıkel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı videolu bir paylaşımla yok artık dedirtti.

Esnekliği izleyenleri şok etti

küçüklüğünde hayali balerin' olmak olan Şıkel, "Yeni haftaya giriş yapıyorumdur" notuyla yayımladığı 180 derecelik Bacağını 180 derecelik bir açı oluşturacak şekilde havaya kaldırdı.

Çağla Şıkel'in bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.