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Çağla Şıkel'in Instagram'dan yayımladığı esneklik videosu parmakları ısırttı!

Özel defilelerde artık podyumlara çıkan eski manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yayımladığı esneklik videosu izleyen herkesi şok etti. Ünlü ismin esnekliğini gözler önüne serdi.

Şimdilerde özel bir TV kanalında sunuculuk yapan eski manken Çağla Şıkel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı videolu bir paylaşımla yok artık dedirtti. 

Esnekliği izleyenleri şok etti 

küçüklüğünde hayali balerin' olmak olan Şıkel, "Yeni haftaya giriş yapıyorumdur" notuyla yayımladığı 180 derecelik Bacağını 180 derecelik bir açı oluşturacak şekilde havaya kaldırdı. 

Çağla Şıkel'in bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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