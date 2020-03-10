POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede Davutoğlu'nu görmezden geldi

Şevket Kazan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na selam vermedi.

Eski bakanlardan Şevket Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına birçok siyasi isim katıldı.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana giriş yaptığı anda koronavirüs nedeniyle kimsenin elini sıkmadı. Bu sırada Erdoğan ile Gül'ün birbirine kafa selamı verildiği görüldü.

Davutoğlu'nu görmezden geldi

Erdoğan, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ise görmezden geldi.

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