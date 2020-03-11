Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Sağlık Bakanlığı sosyal medyadan paylaştı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan hızla yayılması nedeniyle herkesi tedirgin eden koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir video hazırladı.

Videoda koronavirüsün belirtilerinden korunma durumuna kadar neler yapılacağına dair bilgilere yer verildi.