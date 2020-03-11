Corona virüs belirtileri öksürükle başlıyor! Koronavirüs için bu önlemi alın

Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgiler ile koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri öğrenmemizde fayda var. Bakanlığın yayınladığı broşürde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olarak tanımlandı. Peki; yeni tip koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir? Kovid-19 nasıl bulaşır, korunmak için neler yapılmalı? İşte, dünyayı teyakkuza geçiren virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler...