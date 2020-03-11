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2003'te PKK'ya katılmıştı Jandarma böyle ikna etti

Anadolu Ajansı

MARDİN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Kırsal alanda teröristle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor.

 İlk temas ailesiyle oldu

Ekipler bu kapsamda Trabzon'da öğrenciyken 2003 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, "Siya Munzur" kod adlı terörist Duygu Karayel'in ailesiyle görüştü.

Görüşmeler 6 ay sürdü

Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda Karayel, terör örgütünün kamplarından kaçarak geldiği Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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