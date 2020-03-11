Dolar bugün ne kadar? Piyasalar Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını nasıl karşıladı

Yurt içinde piyasaların, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla kayıt altına giren Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını fiyatlayacağı yeni günde dolar, bugüne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 6,14'ten alıcı buluyor. Euro ise 6,94 seviyesinde işlem görüyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece yarısı yaptığı, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasıyla dolar, o saatlerde 6.18'in üzerini gördü. Dolar/TL yeni güne ise 6.15'in altında başladı. Bugün koronavirüs salgınının yanında devam eden 'petrol krizi' de takip edilmeye devam edecek.

Sert dalgalanmalar sürüyor

Uzmanlar, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların sürdüğünü belirtti.

Belirsizlikler piyasalar üzerinde belirleyici

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesine karşın alınan tedbirlerin, konuya ilişkin endişeleri sınırlandırdığının altını çizen analistler, salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu dile getirdi.

Petrol artışa geçti 40 dolara doğru gidiyor

Petrol fiyatları haftaya yüzde 30 düşüşle başlamasını nardından dün yüzde 10 artış kaydetmişti. Bugün ise yüzde 3 civarında artıda. Yüzde 30'luk düşüş sonrasın 31 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları bu sabah 38 doların üzerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10-6,20 bandının izleneceğini bildirdi.