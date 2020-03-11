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Corona virüs Arsenal'a da golünü attı

Arsenal'ın Olympiakos ile oynamasının ardından Yunan takımının başkanı Marinakis, Corona virüslü olduğunu duyurmuştu. Bu durumun ardından Arsenal'da bazı oyuncuların maçta başkanla el sıkıştığı öğrenildi.

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Avrupa'da futbolu da durdurma noktasına getiren Corona virüs, son olarak sıçradığı belirtilen Arsenal'in, Manchester City ile oynayacağı karşılaşma ertelendi. Arsenal'de ise resmen karantina işlemi başladı.

Coronalı çıkan Olympiakos başkanı ile el sıkışmışlar

Olympiakos başkanı Marinakis'in gündeme bomba gibi düşen 'Virüs benide ziyaret etti' açıklamasının ardından İngiltere'den çarpıcı bir karar geldi. Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak mücadele ileri bir tarihe ertelendi. Kararın gerekçesi olarak, Arsenal - Olimpiakos maçı öncesinde bazı futbolcular ile teknik heyetten 4 kişinin Olimpiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışması gösterildi.

Oyuncuların kimlikleri belli değil

Kulüp ayrıca, Corona virüse yakalanan Olympiakos Başkanı Marinakis el sıkıştığı belirlenen 4 personel ile bazı futbolcuların 14 gün boyunca evlerinde tutulacaklarını açıkladı. Ancak henüz personelin ve bahsi geçen futbolcuların kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

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