N95 maske fiyatı en ucuz ne kadar nereden satın alınır?

Türkiye'de de koronavirüs vakası görüldü ve vatandaşlar tedirgin. Peki koronavirüsten korunmak için maske takmak yeterli mi? Sis, duman ve virüsten diğer maskelere göre daha iyi koruyan N95 maskeler nedir ve kaç paradan başlıyor?

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Fahrettin Koca son haberi duyurdu ve Türkiye'de bir erkek vatandaşta koronavirüsü çıktığını söyledi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar koronavirüsü önlemleri almaya başladı. Peki ağıza takılan maskeler koronavirüsü engeller mi? Vatandaşlar arama motolarında şu günlerde yoğun olarak N95 maskeyi araştırıyor. Diğer maskelere göre koruma etkisi daha yüksek olan N95 maskeler koronavirüsten korur mu? Peki N95 maske fiyatları kaç para, nereden alınır?

N95 MASKE NEDİR: N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.

N95 MASKE VİRÜSTEN KORUYOR MU: Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, vatandaşların genelde toz maskesi taktıklarını ve bunun hijyenik olmadığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

* Normal fiyatlardan satılan burnu açıkta bırakan maskeler sizi virüslerden yüzde 30 oranında koruyabilir, cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70'e kadar yükseliyor.

* Yüzde yüz koruma yöntemi diye bir şey yoktur.

* Sağlık çalışanlarının solunum izolasyonunda kullandıkları N95 maddeli maskeler var onları kullanıyoruz. Biz şu anda korona için sadece cerrahi maske öneriyoruz.

* Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. Diyelim ki kişi eline öksürdü ve siz de onunla tokalaştınız o zaman virüs mukozalardan size ulaşabilir. El hijyeni de bu noktada çok önemli.

FİYATLARI NE KADAR : N95 model maskelerin fiyatları satıldığı yerlere göre farklılık göstermektedir. Bazı e-alışveriş sitelerinde 30 Türk Lirası fiyatla satılırken, Maskenin model, kalite, marka ve filtre özelliklerine göre 350 Türk Lirası fiyata kadar ulaştığı görülüyor.