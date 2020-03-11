Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğalgaz bulundu.

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Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu.

Şebekeye doğazgaz verilecek

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.