Adana'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü 14 yaralı

ADANA'da dehşet veren bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

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Adana'nın Zeytinbeli Mahallesi’nde marul tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Elçi yönetimindeki 60 NP 987 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yumurtalık-Ceyhan karayolu, Körkuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı.

3 kişi hayatını kaybetti

Kazada Ali Baytekin, Zübeyde Elçi, Suriye uyruklu Atman İdo hayatını kaybetti.

4'ü ağır 14 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine vatandaşlarda yardım etti. 17 yolcunun bulunduğu minibüste Şoför Hüseyin Elçi’nin yanı sıra, Emine Elçi, Emin Elçi, Hacı Elçi, Pınar Elçi, İmad Haydo, Mevlüde Baytekin, Teybet Baytekin, Nezire Esenboğa, Velit Hamdi ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne, Emine Baytekin, Bicvar Şeşo, Mustafa Hüseyin farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.