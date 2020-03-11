Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Alpay Azap'tan ürküten açıklama

TÜRKİYE'de ilk korona virüs vakası görülürken Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ürküten bir açıklama geldi. Profesörün dediğine göre virüs dünyanın yüzde 40 ile 50'sine yayılacak.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, virüsten korunmada el temizliğinin kritik önemde olduğunu söyledi.

Coronavirüsün yayılma hızına ilişkin modellemeler yapıldığını belirten Profesör Azap, ürküten veriyi şöyle açıkladı:

Hem klinik bulgular nedeniyle grip virüsüne benziyor hem de yayılım özelliği ile grip virüsüne benziyor. O nedenle tıpkı grip virüsleri gibi dünyanın tamamını etkileyeceğini bekliyoruz. Yapılan bir takım matematiksel modellemeler var. Bu modelleme çalışmalarında önümüzdeki bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila yüzde 50'si bu virüs ile karşılaşacak gibi hesaplamalar yapılıyor.

Aşı ne zamana hazır olur?

Korona virüsten korunmak için etkili bir aşının olmadığını belirten Azap şu ifadelerini kullandı:

* Çok hızlıca geliştirilmesini de beklemiyoruz. Geliştirilmekte olan 30'dan fazla aşı çalışması yürüyor. Ancak bunların sonunda etkili bir aşı elimizde olacak mı bu henüz belirsizliğini koruyor. O yüzden bu virüsten korunmanın en etkili yolu aslında el temizliği, el hijyenine uyum sağlamak gerekiyor.

Sabun ve su kullanın

* El temizliğini biz su ve sabun ile öneriyoruz. Herhangi bir özel antibakteriyel sabun, deterjan, özelliği içeren maddeye hiç gerek yok. Bildiğimiz sabun yeter ki 20 saniye boyunca yıkayalım ve elimizin çok kullandığımız yıkarken unuttuğumuz başparmak gibi parmak uçları ve parmak sırtını ovalayalım.

* Su ve sabuna ulaşamadığımız yerlerde yüzde 60'dan fazla alkol içeren solüsyonlarda eli ovalamak etkili bir şekilde virüsü ortadan kaldıracaktır.