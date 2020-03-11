Cedi'nin performansı Chicago Bulls'u geçmeye yetmedi

NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Chicago Bulls'a 5 sayılık farkla parkede mağlup oldu. Cedi Osman'ın performansı galibeyete yetmezken Bulls'da Coby White, takımı sırtlayan isim oldu.

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NBA'de Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'a 108-103

yenildiği maçta 9 sayı, 6 ribaunt üretti.

NBA'de 9 karşılaşmayla mücadeleye devam edildi. Play-off potasının uzağındaki Doğu Konferansı takımları arasındaki parke mücadelesinde Chicago Bulls, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 108-103 mağlup etti. Bulls'ta Coby White 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Wendell Carter 17 sayı, 6 ribaunt, Lauri Markkanen, Denzel Valentine ve Otto Porter 15'er sayıyla oynadı.

Cedi'nin 9 sayısı galibiyete yetmedi

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 26 sayı, 5 asist ve Andre Drummond'ın 21 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

Dinwiddie'nin kritik üçlüğü galibiyeti getirdi

Bir başka NBA mücadelesinde Nets, Lakers'ı Dinwiddie'yle yıktı Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets, Batı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers'ı Spencer Dinwiddie'nin bitime 28.4 saniye kala attığı basketle 104-102 yendi. Misafir ekip Nets'i galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dinwiddie ve 22 sayı, 7 ribauntla oynayan Caris LeVert taşıdı. Lakers cephesinde LeBron James 29 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Anthony Davis de 26 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.