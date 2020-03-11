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Koronavirüs sigara içenleri daha çabuk buluyor sigarayı bırakmak için bir sebep daha

Tüm dünyayı etkisi altına alarak ölümcül bir salgın haline gelen Koronavirüs'ün özellikle yaşlıları, akciğer hastalarını ve sigara içenleri daha savunmasız hale getirdiği açıklandı.

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Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Türkiye'ye de ulaştı. Okan Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, sigaranın bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunun altını çizerek, "Bu bilimsel olarak henüz kanıtlanmadı ama sigaranın bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkisi olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçek. Bu virüs solunum yolunda çok önemli bir hastalık oluşturduğu için sigara ile ilişkisi buradan kaynaklanıyor" dedi.

Koronavirüs'ün bulaştığı kişilerin savunma sisteminin zayıflayacağını belirten Özgüneş, şu ifadelere yer verdi: "Son 2.5 yıldır dört mevsim devam eden, solunum sistemleri enfeksiyonları ile karşılaşıyorum. Hastalarımın büyük bölümünde enfeksiyona yakalananların 2-3 gün sürede artık sigara içemeyeceklerini söylüyorlar.

Zaten o tarzdaki hastalar, o dönemden itibaren sigara kullanamıyorlar. Sigaranın geçmişte sebep olduğu hasarlar, sigara kullananlarda meydana gelen KOAH hastalığı zaten virüs bulaşanları daha savunmasız hale getiriyor."

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