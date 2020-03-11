Okullar ne zaman tatil olacak yaz tatili kısaldı mı 2020 MEB duyurdu

Okullar ne zaman kapanacak yaz tatili ne zaman araştırmaları yavaş yavaş başladı. MEB2019-2020 yeni tatil takvimine göre yaz tatili kısaldı. Bu sene okullar 19 Haziran'da kapanacak ve yaz tatili 11 hafta sürecek. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 7 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.

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Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi 2020 yılında ne zaman araştırmaları başladı. Bu sene öğrencileri birçok ilk bekliyor. Güncellenen MEB okul tatilleri takvimine göre bu sene öğrenciler ara tatil yapacak. 2. ara tatil 6 Nisan'da başlayacak haftasonları ile birlikte 9 günlük tatilin ardından okullat yeniden açılacak. 2020 yılında yaz tatili ise 19 Haziran'da başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK: Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre Ara tatil sonrası 13 Nisan 2020'de açılacak okullar 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

2020 BAYRAM TATİLLERİ

Ramazan Bayramı; 23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi 24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün 25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün 26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

Kurban Bayramı; 30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi 31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün 1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün 2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün 3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün