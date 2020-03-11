Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

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Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. VAR hakemi ise Ali Palabıyık.

Haftanın diğer önemli maçı olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek. Konyaspor-Fenerbahçe maçında düdük Hüseyin Göçek'in.

Abdülkadir Bitigen’in görev aldığı G.Saray ve Beşiktaş maçları:

Denizli 2-0 G.Saray

Gençlerbirliği 0-0 G.Saray (VAR)

G.Saray 2 -0 Rizespor

G.Saray 0-1 Başakşehir (VAR)

Kasımpaşa 0-3 G.Saray (VAR)

Fenerbahçe 1-3 G.Saray (VAR)

Beşiktaş 1-2 Sivasspor (VAR)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Mart Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya