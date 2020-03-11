Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.Abone ol
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. VAR hakemi ise Ali Palabıyık.
Haftanın diğer önemli maçı olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek. Konyaspor-Fenerbahçe maçında düdük Hüseyin Göçek'in.
Abdülkadir Bitigen’in görev aldığı G.Saray ve Beşiktaş maçları:
Denizli 2-0 G.Saray
Gençlerbirliği 0-0 G.Saray (VAR)
G.Saray 2 -0 Rizespor
G.Saray 0-1 Başakşehir (VAR)
Kasımpaşa 0-3 G.Saray (VAR)
Fenerbahçe 1-3 G.Saray (VAR)
Beşiktaş 1-2 Sivasspor (VAR)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Mart Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Mart Cumartesi
14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 Mart Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya