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Adana'da kan donduran olay katili komşusu çıktı sebebine kimse inanamadı

ADANA'da 6 Mart günü evinden çıkan Hasan Erdemli, başından vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı komşusu çıktı. Zanlı evli olduğu halde Erdemli'nin, sevdiği başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öne sürdü.

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Adana'da, 6 Mart günü 45 yaşındaki Hasan Erdemci evinden çıktığı sırada başından vurularak öldürülmüştü. Erdemci'nin komşusu Tahsin A.  şüphe üzerine yakalanıp gözaltına alındı. İfadesinde, ölenin sevdiği kadınla ilişkisi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda kanlar içinde yere yığılan Hasan Erdemci ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan svap izinde barut kalıntısı bulundu

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, mahallede araştırma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, katil zanlısının Tahsin A. olduğu belirlendi. Günlük işlerde çalışan Tahsin A., düzenlenen operasyonla yakalandı. El svap izinde barut kalıntısına rastlanan Tahsin A., sorguya alındı.

Sevdiği kadınla ilişki yaşıyor diye öldürmüş

Hasan Erdemci gibi evli olan Tahsin A., 40 yaşındaki S.D. adlı kadını sevdiğini söyledi. Tahsin A., ölen Hasan Erdemci'nin de aynı kadınla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Tüm bunlara rağmen cinayet suçunu kabul etmeyen Tahsin A., elde edilen deliller doğrultusunda sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'cinayet' suçundan tutuklandı.

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