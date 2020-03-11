Ekrem İmamoğlu'ndan Berkin Elvan paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'a ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.Abone ol
Tüm çocukların mutlu büyümesini isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, Berkin Elvan'a Allah'tan rahmet diledi.
Berkin Elvan'ın fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, "Hep özgür ve mutlu büyüsün çocuklar... #BerkinElvan evladımıza hayattan, düşlerinden ve bizlerden koparılışının yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hep özgür ve mutlu büyüsün çocuklar... #BerkinElvan evladımıza hayattan, düşlerinden ve bizlerden koparılışının yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/9q7SFTqZiL— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 11, 2020
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