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Ekrem İmamoğlu'ndan Berkin Elvan paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'a ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

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Tüm çocukların mutlu büyümesini isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, Berkin Elvan'a Allah'tan rahmet diledi.

Berkin Elvan'ın fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, "Hep özgür ve mutlu büyüsün çocuklar... #BerkinElvan evladımıza hayattan, düşlerinden ve bizlerden koparılışının yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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