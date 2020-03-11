Coronavirüs sebebiyle maçlar ertelenecek mi? Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konusunda soruları yanıtlarken "Liglerin ertelenmesi ya da maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konusunda açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı, "Mart-nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içi ve dışındaki organizasyonu ertelemiş durumdayız. Gençlik faaliyetlerimizi, gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmaları, diğer organizasyonları, bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız.

''Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok''

Maçların seyircisiz oynanması Özellikle gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız. Liglerin ertelenmesi ya da maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok."