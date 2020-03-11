Okullar koronavirüs nedeniyle tatil mi ediliyor açıklama saat 16.30'da yapılacak

Koronavirüs'lü (Covid-19) ilk hastanın ortaya çıkmasının ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısına Melli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılıyor. Selçuk, tatil konusunda toplantı sonrası birlikte açıklama yapacaklarını duyurdu.

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Koronavirüs salgını ihtimaline karşı okulların tatil edilme ihtimali var. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda temas halinde. Bu konuda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika açıklamasında, "Okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Selçuk, koronavirüslü ilk hastanın duyurulmasının ardından gece yarısı sosyal medya hesabından "Corona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" demişti.

Milli Eğitim Bakanı da toplantıya katılıyor

Türkiye'de ilk vakanın görülmesi sonrasında Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla bugün 13.30'da toplanacaktı. Sabah saatlerinde toplantıya sonradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dahil edildi.

Saat 16.30'da basın toplantısıyla duyurulacak

Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak. Okulların tatil edilip edilmeyeceği kararının da bu toplantıda alınması bekleniyor. Bakan Selçuk, AK Parti grubuna katılmak için geldiği TBMM'de yaptığı son dakika açıklamasında "Okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili toplantı sonrası açıklama yapacağız" dedi.