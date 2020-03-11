CHP’den Türkiye’de koronavirüsü tespit edilmesiyle ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'deki ilk yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) vakasına ilişkin, "Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir" ifadesini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bilimin ışığında, sağduyu ve tedbirle hareket etmekte daima fayda var. Tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerine şimdiden teşekkür ederiz. Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Torun sözlerine şöyle devam etti:

*Bu süreçte, belediyelerimiz okul, toplu taşıma araçları, durakları, ibadethaneler ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu benzer alanlarda dezenfektasyon ve hijyen çalışmalarını hali hazırda başlatmıştır ve hassasiyetle devam ettirecektir.

Koronavirüs nedir?

Koronavirüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.