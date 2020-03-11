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Coronavirüs Türkiye'de hangi ilde? Kayseri'de umreden gelmiş denildi

TÜRKİYE'de görülen ilk koronavirüs vakasının hangi ilde olduğu merak konusu. Sosyal medyada virüsün Kayseri'de umreden gelen bir vatandaşta çıktığı söylentisi yayıldı. Açıklama en yetkili isimlerden geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğine' ilişkin açıklaması sonrası gündeme bu vakanın hangi ilde olduğu sorusu oturdu. Bakanı Koca, virüslü hastanın hangi ilde ve kim olduğuna dair bilgi vermedi. Sadece hastanın erkek olduğunu ve aile üyeleri ile birlikte karantinada tutulduğunu duyurdu. 

Coronavirüs hangi ilde?
Bu açıklama sonrasında sosyal medyada virüsün önce İstanbul'da olduğuna dair haberler yayıldı. Hemen ardından ise Kayseri'de olduğu söylentisi çıktı. İddiaya göre coronavirüs kapan kişi umreden gelmişti. İddiaya desteklediği söylenen bir görüntü de servis edildi. Görüntü NTV ekranından alınan bir kareydi. 


Kayseri'de vaka yok, görüntü geçen haftadan
İddialar üzerine Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kayseri'de koronavirüsü vakası olmadığını belirten Benli söz konusu görüntünün geçen haftaya ait olduğunu belirtip şunları yazdı:

Bu görüntü ile Kayseride coronavirus var algısı oluşturmaya çalışılması üzerine şunları söylemek istiyorum. Havaalanında yurtdışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da bakanlığımız paylaşmaktadır.
Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur.

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