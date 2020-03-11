Mario Lemina: Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazlayız

Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, Beşiktaş maçının hazırlıkları kapsamında yapılacak idman öncesi basın mensuplarına konuştu.

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Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Cimbom'un ikinci yarıda gösterdiği performansıyla ilgili, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Süper Lig’in 26’ncı haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Mario Lemina'nın açıklamasındaki başlıklar şöyle:

Açıkçası biz her zaman olduğu gibi çalışmalarımıza devam ettik. Yaptığımız hazırlıklar aynı şekilde devam ediyor. Bizim için önemli bir maç olacak.Şu anda yüzde 100 olmak için önümüzde bir hafta var. Ben de bütün hafta boyuncu sıkı bir şekilde çalışacağım. Formamı alıp, geri döneceğim. Yüzde 100’ümü sahada vereceğim.

Galatasaray'la çok mutluyum

İkinci yarıdan itibaren farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunun nedeni de beraber oynadıkça otomatikliğin yerleşmesi. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz diye düşünüyorum. Baktığınız zaman da farklı bir Galatasaray ortaya çıktı. Ben kendi adıma konuşursam Galatasaray’da çok mutluyum. Ancak sezon sonu bakıp ne olacağını o zaman göreceğiz.

Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun geçtiğimiz saatlerde derbinin seyircisiz oynanmasının gündemde olmadığını açıklamasına dair sorulan soruda Lemina, “Haberi yeni aldım, şu anda öğrendim. Ancak taraftarımız olmadan farklı oluyor. Taraftarımız olduğu zaman 1 kişi fazla oynuyoruz