Meral Akşener'i kızdıracak görüntü! Tuba Vural Çokal AK Parti'de

İyi Parti’den "Dağdan gelenlerin önünü açıyoruz” diyerek istifa eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti’ye katıldı. Çokal'ın Erdoğan'la samimi anları objektiflere takıldı.

Abone ol

İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti grubuna katıldı. Çokal'ın rozetini AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Çokal'ın katılmasıyla AK Parti'nin vekil sayısı 291 oldu

Çokal'ın rozetinin takılması sonrasında kürsüde aile fotoğrafı çekildi. Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291’e yükseldi.

CHP’nin 139, HDP’nin 61, MHP’nin 49, İyi Parti’nin 37, Türkiye İşçi Partisi’nin 2, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin 1 milletvekili bulunuyor. 7 milletvekili ise bağımsız olarak Meclis’te yer alıyor.