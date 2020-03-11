HABER /  GÜNCEL

Meral Akşener'i kızdıracak görüntü! Tuba Vural Çokal AK Parti'de

İyi Parti’den "Dağdan gelenlerin önünü açıyoruz” diyerek istifa eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti’ye katıldı. Çokal'ın Erdoğan'la samimi anları objektiflere takıldı.

Abone ol

İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti grubuna katıldı. Çokal'ın rozetini AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. 

Çokal'ın katılmasıyla AK Parti'nin vekil sayısı 291 oldu

Çokal'ın rozetinin takılması sonrasında kürsüde aile fotoğrafı çekildi. Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291’e yükseldi.

CHP’nin 139, HDP’nin 61, MHP’nin 49, İyi Parti’nin 37, Türkiye İşçi Partisi’nin 2, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin 1 milletvekili bulunuyor. 7 milletvekili ise bağımsız olarak Meclis’te yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 81 ile gönderildi! Türkiye koronavirüsüne hazırlanıyor çadırlar kuruluyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de görülen koronavirüsle ilgili ilk açıklama
Coronavirüs Türkiye'de hangi ilde? Kayseri'de umreden gelmiş denildi
Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Arda Turan: Hatalarım oldu ama bitmedim
Vücutlarına koronavirüs enjekte etmek için 800 TL veriyorlar
Dolar bugün ne kadar? Piyasalar Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını nasıl karşıladı
ÖNCEKİ HABERLER
Esad'ın ateşkes ihlalleri sonradan Erdoğan'dan İdlib resti! Eğer sözlerini tutmazlarsa...
Fenerbahçe'de Lucescu-Oğuz Çetin sesleri
Okullar koronavirüs nedeniyle tatil mi ediliyor açıklama saat 16.30'da yapılacak
CHP’den Türkiye’de koronavirüsü tespit edilmesiyle ilgili ilk açıklama
Yargıtay'dan ilginç karar! Domuz gribini iş kazası saydı
Koronovirüs temas izolasyonu nedir? İzolasyon nasıl yapılmalı?
Yorumlar 8 yorum