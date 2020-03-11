81 ile gönderildi! Türkiye koronavirüsüne hazırlanıyor çadırlar kuruluyor
ÇİN kaynaklı koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirler titizlikle sürdürülüyor. Salgının İran'da görülmesinin ardından ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik ve solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtileri bulunan yolcuların sınırdan girişlerine izin verilmedi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İran gündemiyle yaptığı toplantının ardından sınır hareketinin azaltılması yönünde tavsiye kararı verdi. Tablonun ağırlaştığı komşu ülke İran ile sınırların geçici kapatılması kararı alındı.Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve ilgili diğer bakanlıklarla koordineli alınan karar, İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili bilgilendirildi.Genelgenin ardından İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy, Hakkari-Esendere, Iğdır-Dilucu kara hudut kapıları ile Van-Kapıköy demir yolu hudut kapısı 23 Şubat'ta geçici süreyle giriş çıkışlara kapatıldı.
Öte yandan Türkiye ile İran arasında karşılıklı işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri de Kovid-19 tehlikesi nedeniyle geçici olarak durduruldu.Türkiye'nin İran'a olan sınır kapılarında tedbir alınarak sahra hastaneleri kuruldu.
Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki önlemler sürüyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bir dizi tedbir alındı.Bu kapsamda yurda giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.Termal taramadan geçirilen tüm vatandaşlar, daha sonra gümrükte görevli 50 sağlık görevlisince belirtileri olmasa dahi titiz bir muayeneden geçiriliyor.