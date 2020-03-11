Erdoğan kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olay videosunu izletti sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'den şehit haberlerinin geldiği şubat ayının son günlerinde gözlem noktalarını Esad askerlerinin koruduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon kanalındaki konuşmasına tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın hedefinde Esad rejiminin Türk askerlerini koruduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu vardı.

Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken 17 askerimiz İdlib'de şehit olmuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Şubat'ta bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada gözlem noktalarının gereksiz olduğunu söylemiş ve "İdlib'de niye bulunuyoruz? Gözlem noktalarının 7'si bildiğim kadarıyla Esad'ın askerlerinin aldığı bölgede ve onların korumasında. Bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerlerimizi koruyor." ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı yaptığı güne kadar İdlib'de Esad askerlerinin saldırıları sonucu şubat ayında 17 askerimiz şehit olmuştu. Yine Kılıçdaroğlu'nun bu canlı yayını sırasında 33 askerimizin şehit olduğu haberi gelmişti.

"Dersini bir çalış"

Erdoğan'ın, "Bay Kemal, kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor." sözleri üzerine salonda bulunanlar, "Yuh" çekti. Yuha gerek olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bunlara bedeli, sandıkta ödettiğiniz sürece neyin ne olduğunu anlayacaklar." dedi.

Bir şeyi çok iyi kavramaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, AK Parti davasının sıradan bir dava olmadığını belirtti. Erdoğan, icraatla ortada olduklarını dile getirerek "17-18 yıldır lafla mı yürüdük, icraatla mı yürüdük?" diye sordu.

"Dersini bir çalış. Burada kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberin yok. Bay Kemal, 12 gözlem noktası var." diyen Erdoğan, harita üzerinden gözlem kulelerini gösterdi.

"Akıl hocaları farklı"

Erdoğan, 12 gözlem noktasında, Türkiye'yi Suriye askerlerinin korumadığını, Suriye askerlerinin, verilen söze, yapılan mutabakata uymadığını ifade etti. Uymadığı için de uyarılar yaptıklarını belirten Erdoğan, 12 gözlem noktasında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan,"12 gözlem noktamız şu anda var. Bay Kemal, bunu da öğren. Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Ama gidemez. Son Moskova seyahatinde yaptığımız anlaşmanın içeriğinden de bunun haberi yok. Ne yaptılar, ne konuştular inanın haberi yok. Takip etmiyor çünkü bunun akıl hocaları çok çok farklı." diye konuştu.

Erdoğan, Tel Rıfat bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı teşebbüslerinin de giderek arttığını, buradaki teröristleri buldukları yerde etkisiz hale getirerek Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf ettiklerini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasının bu bölümünden sonra Suriye'deki gelişmelere yönelik bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Ekrana yansıyan Agne Kampı'nda, on binlerce kişi bulunduğuna işaret eden Erdoğan, bu insanların yaşam koşullarının insani olmaktan çok uzak olduğunu belirtti. Erdoğan, herhangi bir desteğin olmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

Eline, diline dursun. Ne Suriye askeri? Suriye askeri kendini korumaktan aciz

"Bay Kemal, 'Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyor' diyor. Eline, diline dursun. Ne Suriye askeri? Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Kendi vatandaşlarını acımasızca katleden Suriye askerini savunuyor. Hale bak. Bizim askerimizi koruyormuş. Türk askeri, bu milletin evlatları, hiçbir zaman zalim Esed'in korumasına muhtaç değildir. Bunu böyle bil Bay Kemal. Sen kendin korunmaya muhtaç olabilirsin ama bu milletin evlatları asla. Bugüne kadar El Bab, Cerablus, Afrin'de nasıl dimdik durduysak, ardından en son İdlib'de nasıl dimdik durduysak, bundan sonra da aynı şekilde dimdik durmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, "Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, ülkemizin mücadele azmini kırmaya yönelik saldırıların koçbaşlığını CHP'nin başındaki zat yapmaktadır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’ya YPG veya SDG etiketi yapıştırmakla, gerçeklerin ortadan kalkmadığını ve akikatlerin üzerinin örtülmediğini vurguladı.

"Türkiye, PKK'yla mücadele eder, CHP 'arkadaşlar' diyerek teröristlerden yana olur"

Erdoğan, şunları kaydetti: "CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil aynı zamanda densiz zatla karşı karşıyayız. Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunur. Türkiye, PKK'yla mücadele eder, CHP 'arkadaşlar' diyerek teröristlerden yana olur."

"Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik muameleleri tam anlamıyla barbarlıktır"

Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tavrına değinen Erdoğan, "Hayatlarını kurtarma ve çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma dışında amacı olmayan masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimenin tam anlamıyla bir barbarlıktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.

AB'nin tutumuna yönelik Erdoğan, "Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz. Tek talebimiz, ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir." ifadesini kullandı.