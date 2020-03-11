Hazar Derneği 'Çünkü Ben Çocuğum Projesi'nin tanıtımını yaptı

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği “Çünkü Ben Çocuğum” Projesi tanıtımı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı destekli proje 2020 yılı boyunca devam edecek.

Abone ol

Hazar Derneği’nin “Çünkü Ben Çocuğum Projesi”nde çocuk istismarını önlemeye ve çocuğu korumaya yönelik farkındalık eğitimleri verilecek. Projede amaç, sahada bu tür eğitimlerin sürdürülmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Projenin tanıtımı, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği binasında gerçekleştirildi.

İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl ve İlçe Müdürlükleri, Türk ve Suriyeli STK’lardan gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleşen davette konuşma yapan Dernek Başkanı Aslı Öztürk, şehit haberlerinden duydukları üzüntüyü vurgulayarak sözlerine başladı. Projedeki temel hedeflerini aktaran Öztürk, “Bu projenin bütün topluma emanet çocuklarımız üzerinde bir sorumluluk borcu olduğuna inanıyoruz. Savaşların, göçün, yoksulluğun, doğal felaketlerin yaşandığı şu sıralarda en güvenli liman aile ve yakın çevredir. Sorumluluk sahipleri olarak ancak iyiliği yaymakta dirayet gösterilebileceğini, kötülüğü yok etmek mümkün olmasa da iyiliği yayma ve cehaletle mücadele etme şansını hep birlikte en kapsamlı şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde görüşlerini aktardı.

“Hedef kitlemiz her zaman kadın”

Öztürk ardından söz alan Kurucu Başkan Ayla Kerimoğlu, Hazar Derneği’nin 27 yıldır eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine odaklandığını, hedef kitlelerinin her zaman kadınlar olduğunu kaydetti. Düzenlenen toplantıda son olarak projenin eğitim koordinatörlüğünü yürüten Aslı Cingil projede katkısı bulunan herkese teşekkürlerini iletip, eğitim içerikleri hakkında bilgiler paylaştı.

Eğitimler; çocuk ve çocuk hakları, istismar ve ihmal arasındaki farklar, istismar türleri, fiziksel, ekonomik ve cinsel istismar ve etkileri, çocuk işçiliği, cinsel ve psikolojik istismar barındıran 18 yaş öncesi yapılan evliliklerin ve gebeliklerin içerdiği ruhsal ve fiziksel risk faktörleri, çocuk

işçiliği ve erken yaşta yapılan evliliklerle ilgili yasal mevzuat, çocukları cinsel istismardan önleyici ve koruyucu tedbirler ve destekleyici mekanizmalar gibi konuları içerecek.Davetin sonunda ise gerçekleştirilen çalışmayla misafirlerin kendilerini çocuk olarak hayal etmeleri ve “Çünkü Ben Çocuğum” kalıbıyla cümleler kurmaları istendi. Katılımcılar tarafından

kaleme alınan cümleler bir araya getirerek sloganlar oluşturuldu.