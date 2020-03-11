MSB açıkladı Rus askeri heyetiyle ikinci gün görüşmeleri başladı

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Türk-Rus askeri heyetinin Moskova mutabakatı kapsamında ikinci gün görüşmelerine başlandığını duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü, Millî Savunma Bakanlığı'nda başladı" denildi.
Türk ve Rus Askerî Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Millî Savunma Bakanlığında başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2020