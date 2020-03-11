Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı kısa adı SIHHAT olan proje için personel alımı yapılacağını duyurdu. SIHHAT Projesi Kapsamında 42 diş hekimi, 31 psikolog, 11 sosyal çalışmacı ve 40 tercüman olmak üzere toplam 154 kişi istihdam edilecek. Peki başvurular ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurusu yaptı. Kısa adı SIHHAT olan proje için 42 diş hekimi, 31 psikolog, 11 sosyal çalışmacı ve 40 tercüman olmak üzere toplam 154 kişi istihdam edilecek. Peki başvurular ne zaman ve kimler başvuru yapabilecek?

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve kısa adı SIHHAT olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında yeni işe alımların yapılacağını duyurdu.

Hangi alanlarda personel alımı yapılacak: SIHHAT Projesi Kapsamında 42 diş hekimi, 31 psikolog, 11 sosyal çalışmacı ve 40 tercüman olmak üzere toplam 154 kişi istihdam edilecek.

SIHHAT projesinin genel hedefi; Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik hâlihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan I. ve II. basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanıyor.

Ana hatlarıyla; projede tanımlanan Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 28 ilde sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ile hizmet sunum kapasite ve kalitesinin geliştirilerek sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması öngörülüyor.