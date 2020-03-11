Bursa'da süt toplayan kamyonetin altında kaldı

BURSA'da 80 yaşındaki Emrullah İnci süt toplayan kamyonetin altında kalarak can verdi. Kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına aldı.Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde süt toplanan kamyonetin altında kalan 80 yaşındaki Emrullah İnci, hayatını kaybetti.
Kaza, İnegöl ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi meydanında meydana geldi. Mahalleye süt toplamaya gelen sürücü Erkan Efe yönetimindeki 16 AEF 269 plakalı kamyonet, yolda yürüyen Emrullah İnci'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonetin sürücüsü, jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınırken, yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.