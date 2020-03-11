Galatasaray'da Onyekuru idmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Onyekuru tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

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Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Onyekuru tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Kulüp doktoru Yener İnce ile bir süre konuştuktan sonra teknik ekiple de görüşen Onyekuru'nun tedbir amaçlı antrenmana devam etmemesine karar verildi.

Adem de sakatlanmıştı

Dünkü antrenmanda ise Adem Büyük ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bırakmıştı. Oyuncu bugün çekilecek MR'i nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Devre arasında Galatasaray'a katılan Onyekuru, Süper Lig'de 4 maça ilk 11'de başladı, Fenerbahçe derbisinde gol attı. Adem büyük ise 8 kez ilk 11'de forma giydiği Süper Lig'de 6 gol kaydetti.