Süleyman Soylu: Patır patır hepsini götüreceğiz boşuna mağara aramasınlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün ülke içindeki toplam eleman sayısının 500 seviyesinde olduğunu belirterek, "Şimdi kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz, boşuna mağara aramasınlar." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nın açılış programına katıldı.

Yönetici kadroları yakalandı

Programa, Bakan Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve şube müdürleri katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, 31 Aralık 2016 tarihide düzenlenen Reina saldırısından beri Türkiye'nin şehirlerinde bir terör eylemi gerçekleşmediğini hatırlatarak, PKK'ya katılımın 40 yıllık tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ve kırsal kadroların mağaralardan başını dışarı çıkaramadığını söyledi.

Sol terör örgütlerinin de eylem kabiliyetinin sıfıra yakın bir noktaya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Çoğunun yönetici kadroları yakalandı. DEAŞ, önemli bir gerileme yaşıyor, FETÖ'nün de yine yönetici kadrosu, kilit yapılanmaları çökertildi. Hemen hemen hepsi maddi kaynak bulma konusunda ciddi bir zorlukla karşı karşıya. Örgütlerin veya terörün sahada baskılanması ile bitmesi arasında hüküm verirken acele etmemek durumundayız" dedi.

PKK hedeflediği pozisyona gelemedi

İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) sadece Bahar Kalkanı Harekatı değil aynı zamanda dağlardaki mağaralara kadar tüm sahayı baskı altına aldıklarını vurgulayan Soylu, "Güney sınırımızın altındaki karmaşadan istifade etmek istediler ama hem uluslararası diplomasiyle, hem de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla buna izin vermedik. Şehitlerimiz oldu, yüreğimize ateşler düştü, Allah hepsine rahmet eylesin. Onların varlığı sayesinde bu mücadeleden bir adım geri düşmedik, PKK'da oralarda hedeflediği pozisyona gelemedi" dedi.

Kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz

Zamanında yıllık katılımı 5 binli rakamlarda olan PKK terör örgütünün, bugün ülke içindeki toplam eleman sayısının 500 seviyesinde olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bakın bu kış hiç dağları bırakmadık, kafalarını çıkaramadılar. Şimdi kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz. Bu yıl bambaşka bir yıl olacak. 2020 yılı, terör örgütünü Türkiye sınırları içinde tamamen bitirmek için varımızı, yokumuzu ve bütün riskimizi ortaya koyduğumuz bir yıl olacak. 2021 yılında, PKK denilen terör örgütünü Türkiye sınırları içine aktartmayacağız. 2020 yılının sonbaharından sonra da bir daha kış üslenmesi gibi bir dertleri de kalmayacak. Boşuna mağara falan aramasınlar. Geçen yıl terör örgütüne 130 katılım olmuştu, buna karşılık 273 kişiyi, aileleriyle görüşüp ikna yoluyla dağdan indirmiştik. Bu yıl ise en güncel rakamla, yılbaşından bugüne kadar PKK'ya sadece 7 kişi katıldı. Bunun karşısında 58 kişi ikna yoluyla teslim oldu."