2. ara tatil tarihi öne mi çekiliyor koronavirüs önlemi MEB açıkladı

Türkiye'de koronavirüsün çıkmasının ardından veli ve öğrenciler tedirgin bekleyişini sürdürüyor. Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Fahrettin Koca ile birlikte açıklama yapacak. Peki okullar tatil edilecek mi? Bir diğer ihtimal ise 2. ara tatilin erken bir tarihe alınması. 4 Nisan'da başlayacak 2. ara tatil koronavirüs nedeniyle erkene alınabilir.

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Bugün saat 14.30'da Milli Eğitim Bakanı ile birlikte açıklama yapması beklenen Fahrettin Koca'nın son koronavirüs açıklamaları merakla bekleniyor. Türkiye'de koronavirüsün bir vatandaşta çıkması özellikle velileri ve öğrencileri tedirgin etti. Birçok veli okulların tatil edilmesini istedi. Bugün ise MEB ve Sağlık Bakanı birlikte kameralar karsısına geçecek ve son durumu anlatacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da görüşmede olması acaba okullar tatil mi olacak sorusunu akıllara getirdi. Bir diğer ihtimal ise 4 Nisan'da başlayacak olan 2. ara tatilin öne çekilmesi ya da uzatılması.

Koronavirüsün Türkiye'de çıkmasının ardından 2 önemli üniversiteden tatil kararı geldi.

Kadir Has Üniversitesi 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi. Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi online derse geçti

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

Koronavirüs salgını ihtimaline karşı okulların tatil edilme ihtimali var. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda temas halinde. Bu konuda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika açıklamasında, "Okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Selçuk, koronavirüslü ilk hastanın duyurulmasının ardından gece yarısı sosyal medya hesabından "Corona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" demişti.

Milli Eğitim Bakanı da toplantıya katılıyor

Türkiye'de ilk vakanın görülmesi sonrasında Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla bugün 13.30'da toplanacaktı. Sabah saatlerinde toplantıya sonradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dahil edildi.

Saat 16.30'da basın toplantısıyla duyurulacak

Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak. Okulların tatil edilip edilmeyeceği kararının da bu toplantıda alınması bekleniyor. Bakan Selçuk, AK Parti grubuna katılmak için geldiği TBMM'de yaptığı son dakika açıklamasında "Okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili toplantı sonrası açıklama yapacağız" dedi.