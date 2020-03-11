Kadir Has ve Bahçeşehir üniversiteleri koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verirken Bahçeşehir Üniversitesi ise eğitime online olarak devam edeceğini açıkladı.

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İlk koronavirüs vakasının teslim edilmesinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili tüm gözler Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 16.30'da yapılacak açıklamaya çevrilmişken iki üniversiteden tatil kararı geldi. Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verirken Bahçeşehir Üniversitesi ise eğitime online olarak devam edeceğini açıkladı. YÖK Başkanlığı ise 207 üniversite rektörünü corana virüsüyle ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı. Tüm üniversitelerin tatil edilebileceği belirtiliyor.

Kadir Has Üniversitesi 23 Mart'a kadar eğitime ara verdi

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından eğitime ara verdi. Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi online derse geçti

Öte yandan, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

Kavram, 100 okul ve kursu tatil etti

Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, meslek yüksek okulu ve yurt genelindeki 100’ün üzerindeki okul ve kursun tamamında corana virüsü nedeniyle online eğitime geçmek için biraz önce karar aldıklarını, tüm öğrenci ve öğretmenleri ile akademisyenlerine de kararı tebliğ ettiklerini bildirdi.