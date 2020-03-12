Türkiye'nin koronavirüs kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı okullar da var
TÜRKİYE'de ilk coronavirüs vakasının görülmesinin ardından bilim kurulu acil olarak toplandı. Okulların tatil edilmesi de gündemdeydi. Alınan kararları Sağlı Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasıyla duyurdu.
Bilim Kurulu ilk coronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesi sonrasında bugün Ankara'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Turizm ve Ticaret bakanları ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da davet edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilim kurulunda alınan kararları açıkladı. Yaşlıların özellikle bu dönemde dışarı çıkmamasını isteyen Fahrettin Koca, yurt dışı seyahatlerinin de ertelenmesini istedi. İşte Koronovirüs önlemleri ve okullarla ilgili kararlar:
OKULLAR TATİL Mİ? :
-Milli Eğitim ve okulların tatili bugün gündemimiz olmadı. İleriki günlerde gündemimize gelebilir. Burada salgının seyri belirler, gelişme olursa paylaşırız.
-Devlet yönetimimiz dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni koronavirüs için antibiyotikler etkili değil.
-Bugün de bilim kurulu topantımızı yaptık. Risk ciddidir. Dünya ile ilişkileri tümden kesmek imkan dahilinde değil. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bilim kurulu toplantımızda bizlerle birlikteydiler. Bakanlığımız bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasını tartışıp karar aldılar. Ticaret bakanlığı maske ve tulum gibi ekipmanların vatandaşa yeterli üretim yapılmazsa ihracatına izin vermeyecek.
-Dün pozitif bir vakayla karşılaştık. Bu salgın değildir. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Sadece ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.
Virüslü olan vaka hakkında bilgiler
-(Coronavirüs görünen kişi kim?) Kişisel mahremiyete önem vermek durumundayız. Bu noktada gereken hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere alınması gereken tedbirler alındı.
-Yurt dışı temaslı (karantinadaki kişi)
-İstiyorsanız hastane ismini de verelim (detaylı sorulara tepki gösterdi)
Yazın virüs azalacak
-Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın bir toplantı olacak. Yurtdışı kaynaklı bu virüsün yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz.
-Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımız yurtdışına gitmemesi gidenin evinden çıkmaması evini havalandırması dışarı çıkacaksa maskesini kullanması Türkiye'ye gelmek için sınırları zorlamamasının yeterli olacağını ifade etmek istiyorum.
-Yaşlılar bu dönemde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Tokalaşma sarılma gibi yakın temaslardan kaçınalım. Maske takmadan dışarı çıkmayalım.
-Yaz döneminde etkisinin azalacağı Bilim Kurulu'nun da öngörüsü. Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için çok önemli.''
(Bakanın açıklamaları - video için tıklayın)