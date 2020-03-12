Türkiye'nin koronavirüs kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı okullar da var

OKULLAR TATİL Mİ? :

-Milli Eğitim ve okulların tatili bugün gündemimiz olmadı. İleriki günlerde gündemimize gelebilir. Burada salgının seyri belirler, gelişme olursa paylaşırız.

-Devlet yönetimimiz dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni koronavirüs için antibiyotikler etkili değil.

-Bugün de bilim kurulu topantımızı yaptık. Risk ciddidir. Dünya ile ilişkileri tümden kesmek imkan dahilinde değil. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bilim kurulu toplantımızda bizlerle birlikteydiler. Bakanlığımız bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasını tartışıp karar aldılar. Ticaret bakanlığı maske ve tulum gibi ekipmanların vatandaşa yeterli üretim yapılmazsa ihracatına izin vermeyecek.

-Dün pozitif bir vakayla karşılaştık. Bu salgın değildir. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Sadece ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.