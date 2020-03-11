Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nda alınan koronavirüs kararlarını açıkladı

ANKARA'da yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

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Dünya'da hızla yayılan Koronavirüs artık Türkiye'de... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklama sonrası bugün Bilim Kurulu Ankara'da kritik bir toplantı yaptı.

Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Saat 13:30'da başlayan toplantı saat 17.06 sıralarında bitti. Üç Bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilgi paylaşımı sürecek

'Devlet yönetimimiz dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Corona virüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin bilgi ile karıştırıldığı bir ortamdayız. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırmak sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum.

Risk ciddidir

Sorun küresel mücadelemiz ulusal. Bilimsel yöntemle ilerledik. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Risk ciddidir bugünkü toplatımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bugün toplantımızda bizlerle birliktelerdi.

Maske ürünlerine ihracat izni yok

Ticaret Bakanlığımız bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Ticaret bakanlığının ön iznini tabi olması kararı alınmıştı. Vatandaşımızım ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin vatandaşımızın alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izni verilmeyeceğini üreticilerimize hatırlatmak istiyorum

Risk somut tedbirler basittir

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Yapmamız gereken tedbirler doğrultusunda hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Risk somut tedbirler basittir. Koronavirüs, tedbirlerimizden daha fazla güçlü değildir.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Fuarlar nisan sonuna kadar ertelendi

Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. Amacımız ihracatı engellemek değil. İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik. Ticaret Bakanlığı olarak 2193 firmamızı denetime aldık 2641 ürünü denetledik 2180'ini de soruşturma kapsamına aldık. Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız. 16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını öneriyoruz

15 Nisan turizm açısından hassas bir tarih. Mümkünse turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyaslandığında, daha az turistin gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Dün sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptım. Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım. Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna ertelemek… Yarın netleştireceğiz.

Fahrettin Koca: Kolonyayı 60 derecenin üzerinde olmak kaydıyla Bilim Kurulumuz da tavsiye ediyor

Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum.

Okullara tatil gündemde yok

Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.

Yurt dışından gelenlerin 14 gün izole olmasını öneriyoruz

Hasta olan kişinin maskeli olması gerektiği, hasta olmayan kişinin maske takmasının gerekmediği; yurt dışından gelenlerin 14 gün izole olması gerektiğini önemsiyoruz. Onun dışında maske önermiyoruz.

Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın bir toplantı olacak

Yurdışı kaynaklı bu virüsün yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımız yurtdışına gitmemesi gidenin evinden çıkmaması evini havalandırması dışarı çıkacaksa maskesini kullanması Türkiye'ye gelmek için sınırları zorlamamasının yeterli olacağını ifade etmek istiyorum.

Maske takmadan dışarı çıkmayalım

Yaşlılar bu dönemde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Tokalaşma sarılma gibi yakın temaslardan kaçınalım. Maske takmadan dışarı çıkmayalım.

Virüs yazın etkisini yitirir mi?

Yaz döneminde etkisinin azalacağı Bilim Kurulu'nun da öngörüsü. Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için çok önemli.