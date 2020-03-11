SON DAKİKA
Türkiye'de okullar tatil olacak mı? Koronavirüs toplantısı sona erdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberin devamı.
HABER /  YEREL

Koronavirüslü hasta 'Kapalıçarşı esnafı' denildi açıklama geldi

Koronavirüslü hastanın kapalıçarşı esnafı bir kuyumcu olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yapan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş, "Kuyum dükkanının sahibi ve oğlu başka şikayetlerle gittikleri hastanede test yaptırmış ve koronavirüsle ilgili sonuçları negatif çıkmıştır." dedi.

Abone ol

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de yeni tip koronavirüs tespitinin ilk kez yapıldığına dair açıklaması sonrası sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İddialar asılsız

Söz konusu vakanın Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda görüldüğüne ve kuyumcunun da isminin verildiğine dair iddiaları anımsatan Kurtulmuş, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Çalışanları da aynı testi yaptırdı sonuç negatif çıktı

"Sosyal medyada koronavirüsün görüldüğü iddia edilen kuyum dükkanının sahibi ve oğlu başka şikayetlerle gittikleri hastanede test yaptırmış ve koronavirüsle ilgili sonuçları negatif çıkmıştır. Daha sonra çalışanları da aynı testi yaptırmış ve o da negatif çıkmıştır. Bu konuyla ilgili raporlar elimizdedir ve basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Bu kuyumcu 6 Mart'tan beri kapalı. Bu kişiler çarşı içinde başka dükkanları da olduğu için zaten zaman zaman dükkanlarını kapatıyor ve tatile gidiyor. Zaman zaman zaten kapattıkları biliniyor dükkanlarını."

Paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusu yapılacak

Kurtulmuş, söz konusu iddialarla ilgili dernek olarak hukukçularla görüştüklerini ifade ederek, ayrıca ailenin de sosyal medyada isimle paylaşım yapanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunacağını vurguladı.

"Panik yapacak durum yok"

 Kurtulmuş, Kapalıçarşı'yı günlük ortalama 150 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Belirttiğimiz gibi iddialar gerçeği yansıtmıyor. Şu ana kadar söz konusu virüsle Kapalıçarşı'da karşılaşılmadı. Panik yapacak hiçbir durum yok. Ancak Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi  bundan sora görülmeyeceği manasına gelmiyor." diye konuştu.

Kendilerinin il sağlık müdürlüğü ile irtibat halinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, tüm ekran ve reklam panolarında yayınladıkları yazı ve videolarla tüm çarşı esnafını, ziyaretçilerini ve çalışanlarını bilgilendirdiklerini söyledi.

Kurtulmuş, ayrıca bugün akşamdan itibaren tüm çarşının dezenfekte edilmesi için çalışma gerçekleştireceklerini, gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

İlgili Haberler
Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı 4 şey tesis eder Kolonyacılarda koronavirüs yoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de görülen koronavirüsle ilgili ilk açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kolonya ve maske fiyatları Türkiye'de coronavirüsle fırladı! Kuyruklar oluştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İkinci el otomobil fiyatları uçtu 40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu
Hannover'de Timo Hübers Corona virüslü çıktı
Ali Babacan'a babasından tek cümlelik tavsiye
Fenerbahçe'de Lucescu-Oğuz Çetin sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partiyi açıklayan Ali Babacan'a ince laf soktu
Ali Babacan Deva Partisi'nin manifestosunu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de tek niyeti bisiklete binmekti otomobil çarptı
Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı 4 şey tesis eder
Miraç Kandili ne zaman 2020 Diyanet dini günler takvimi
Netflix açıkladı yeni Türk yapımlar geliyor
Diyarbakır'da oturma eylemine iki aile daha katıldı
Korona virüsü bulaşıcı mı nasıl önlem alınmalı uzman tavsiyesi
Yorumlar