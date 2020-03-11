SON DAKİKA
Türkiye'de okullar tatil olacak mı? Koronavirüs toplantısı sona erdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Vedat Muriç'i satıp yeniden kadro kuracak

Ekonomik sıkıntı içindeki Fenerbahçe bir defa daha kadroda detaylı revizyon planlarken bütçeyi Vedat Muriç’ten çıkarmayı hedefliyor.

Abone ol

Ali Koç yönetimi ilk sezonda Fernandao, Giuliano ve Josef’in satışlarından elde edilen yaklaşık 25 milyon avroyla yeni takım oluşturmuştu. Bu sezonki transferlerin en önemli kaynağı ise Elif Elmas’tan gelen 16 milyon avro oldu. Ancak toplam 30 transfere rağmen önemli eksikleri bulunan sarı-lacivertliler bir defa daha kapsamlı bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

En az 20 milyon Euro
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ekonomik kriz içindeki Fenerbahçe’nin bu süreçteki en büyük kozu ise Vedat Muriç. Yönetim, başta İngiliz kulüpleri olmak üzere çok sayıda ülkeden talibi olan Kosovalı golcünün satışından elde edilecek rakamla eksikleri gidermeyi hedefliyor. Muriç’ten beklenen gelir ise en az 20 milyon avro.

Birçok talibi var
İngitere’den Tottenham, M. United, Leicester City’nin, Almanya’dan E. Frankfurt’un, İtalya’dan Juventus ve Lazio’nun takip ettiği Vedat Muriç için kıyasıya bir yarış sürerken Çizme basını Lazio’nun 20 milyon avroyu ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Fener'in kapısını çalacaklar
Chelsea’dan Giroud’la flörtte olan Lazio’da sportif direktör Igli Tare’nin uzun süredir izlediği Muriç için sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hannover'de Timo Hübers Corona virüslü çıktı
Ali Babacan'a babasından tek cümlelik tavsiye
Fenerbahçe'de Lucescu-Oğuz Çetin sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partiyi açıklayan Ali Babacan'a ince laf soktu
Ali Babacan Deva Partisi'nin manifestosunu açıkladı
Kadir Has ve Bahçeşehir üniversiteleri koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Fıkra değil gerçek koronavirüs konferansı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
UEFA Avrupa Ligi'ne koronavirüs engeli
Antalya'da kuaförlerde koronavirüs önlemi
Temel Karamollaoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Mesut Bakkal'dan teşvik primi savunması
Korona virüsü bulaşıcı mı nasıl önlem alınmalı uzman tavsiyesi
Yorumlar