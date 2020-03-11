Fenerbahçe Vedat Muriç'i satıp yeniden kadro kuracak

Ekonomik sıkıntı içindeki Fenerbahçe bir defa daha kadroda detaylı revizyon planlarken bütçeyi Vedat Muriç’ten çıkarmayı hedefliyor.

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Ali Koç yönetimi ilk sezonda Fernandao, Giuliano ve Josef’in satışlarından elde edilen yaklaşık 25 milyon avroyla yeni takım oluşturmuştu. Bu sezonki transferlerin en önemli kaynağı ise Elif Elmas’tan gelen 16 milyon avro oldu. Ancak toplam 30 transfere rağmen önemli eksikleri bulunan sarı-lacivertliler bir defa daha kapsamlı bir transfer hamlesine hazırlanıyor.



En az 20 milyon Euro

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ekonomik kriz içindeki Fenerbahçe’nin bu süreçteki en büyük kozu ise Vedat Muriç. Yönetim, başta İngiliz kulüpleri olmak üzere çok sayıda ülkeden talibi olan Kosovalı golcünün satışından elde edilecek rakamla eksikleri gidermeyi hedefliyor. Muriç’ten beklenen gelir ise en az 20 milyon avro.

Birçok talibi var

İngitere’den Tottenham, M. United, Leicester City’nin, Almanya’dan E. Frankfurt’un, İtalya’dan Juventus ve Lazio’nun takip ettiği Vedat Muriç için kıyasıya bir yarış sürerken Çizme basını Lazio’nun 20 milyon avroyu ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Fener'in kapısını çalacaklar

Chelsea’dan Giroud’la flörtte olan Lazio’da sportif direktör Igli Tare’nin uzun süredir izlediği Muriç için sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı belirtildi.