HABER /  EKONOMİ

Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Abone ol

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Lucescu-Oğuz Çetin sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partiyi açıklayan Ali Babacan'a ince laf soktu
Ali Babacan Deva Partisi'nin manifestosunu açıkladı
Kadir Has ve Bahçeşehir üniversiteleri koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Erdoğan kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olay videosunu izletti sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de görülen koronavirüsle ilgili ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'a babasından tek cümlelik tavsiye
Mustafa Cengiz'i kızdıran sözler! Salonu terk etti
Bülent Uygun: Gerekirse maçlar seyircisiz oynansın
Eskişehir'de 'Büyü bozuyorum' diye insanları dolandırdığı ortaya çıktı
Bahçeşehir Üniversitesi koronavirüs tatil ettirdi ne zaman açılacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru ekranı
Yorumlar