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Beşiktaş'a sevindirici haber 1 isim hariç tam kadro hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta pazar günü Galataray'la oynanacak derbinin hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlı takımda tek eksik Dorukhan Toköz oluken, soğuk algınlığı yaşayan Caner Erkin takımla beraber çalışmaya başladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasınd pazar günü Galatasaray derbisinin hazırlıklarını bugün yapılan idmanla devam ettirdi.

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan Caner Erkin ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sergen hoca taktik çalıştırdı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın da yapacağı idmanla devam edecek.

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