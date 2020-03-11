İzmir'de eski eşinin boğazını kesti verdiği ifadeye gözler inanamadı

İZMİR'de 61 yaşındaki eski eşinin giyim mağazasına giden Ercüment A., çıkardığı bıçakla kadını boğazından bıçakladı, ölümüne sebep oldu. Yakalanan caninin ifadesi bu kadarına da pes dedirtti.

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İzmir'in Tire ilçesinde, 1,5 ay önce boşandığı 61 yaşındaki Melek Dağyel'i bıçaklayarak öldüren 66 yaşındaki Ercüment A. sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'nda meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel'in giyim mağazasına giderek tartıştı. Ardından Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Melek Dağyel, yaşam mücadelesini kaybetti.

"Mutlu olmasını hazmedemediği için.."

Polis ekipleri, Ercüment A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ercüment A.'nın emniyetteki sorgusunda boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olmasını hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.